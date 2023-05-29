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Çin'den Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni başarılara ulaşmasını dilediği belirtildi.

Ekleme: 29.05.2023 - 12:41 Güncelleme: 29.05.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Çin'den Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin açıklama
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü Mao Ning, 'Çin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor. Türkiye'nin kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekliyor, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınmasının yeni başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Çin'in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çeken sözcü, 'İki ülke, son yıllarda iki devlet başkanının rehberliğinde farklı alanlarda yürütülen işbirliğinde verimli sonuçlar elde etti, bu işbirliği iki halka yarar sağladı. Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak için Türk tarafıyla birlikte çalışmayı arzuluyoruz' dedi.

Çin'den Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin açıklama
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