CHP yandaşı Can Ataklı seçim sonuçlarını hazmedemedi: İktidar kaybettiğini çok iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları algı operasyonlarına başladı. Seçim sonuçlarının sahte olduğunu öne süren CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, "Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Neye sevindiniz bu kadar? Bu iktidar aslında seçimi kaybettiğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını seçti. Yüzde 52,2 oy alan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı olurken, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı.CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yaptığı canlı yayında, seçim sonuçlarını hazmedemedi. İktidarın seçimi kaybettiğini öne süren Can Ataklı, 'Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Neye sevindiniz bu kadar? Bu iktidar aslında seçimi kaybettiğini çok iyi biliyor.' ifadelerini kullandı.'Bu seçim sonuçları sahtedir, Türkiye gerçeklerini ortaya koymuyor' diyen Can Ataklı, 'Çok şükür kötü günler bitti, çok daha kötü günler başlıyor. Bütün ahlaksızlıklara rağmen ülkenin yarıdan fazlası iktidarın arkasında değil.' diye konuştu.