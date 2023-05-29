CHP'nin yenilgisinden sorumlu tutulan Tuncay Özkan'ın seçim öncesindeki videosu gündem oldu: Bana gelen gizli ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26

Türkiye, dün sandık başına giderek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti. Bugüne kadar Erdoğan karşısında 12'nci kez bozguna uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 250 binden fazla oy farkı yediği seçimden sonra kamera karşısına geçerek, 'Koltuğu bırakmayacağım' mesajı verdi.Seçimlerden önce CHP yandaşı anket firmaları ve CHP tarafından fonlanan medya tarafından 'Kazanıyoruz' algılarıyla kandırılan muhalif seçmen, sosyal medya üzerinden sert eleştiriler yaptı. CHP'liler yenilginin asıl sorumluları arasına Kılıçdaroğlu'nun yanında ilk sıraya CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ı koydu. 14 Mayıs seçimlerinde yeniden İzmir vekili seçilen Özkan'ın istifa etmesini isteyen CHP'liler bu konuyla ilgili Twitter'da sohbet odaları açarak konuştu.Öte yandan Özkan'ın seçimlerden birkaç ay önce katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına ilişkin yaptığı yorumlar da gündem oldu. Özkan, 24 Ocak 2023 tarihinde YouTube'da Karar TV'ye konuk olduğu programda, 'Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi mesela yüzde 26 gözüküyor Recep Tayyip Erdoğan.' ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu oy oranının tam iki katını alıp tarihi bir zafer elde etmesi sonrası Özkan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.Özkan'ın gündem olan videosundaki sözleri şöyle:'AK Parti'nin değil, Erdoğan'ın oyu yüzde 29'da falan direniyordu. Bugün ham haliyle o dağıtılmalar şunlar bunlar falan 26 gözüküyor karşısında kimse yokken. Böyle baktığımızda zaten halk kararını vermiş, neyi değiştireceğini görmüş. Neyin değişmesini gerektiğine karar veren halkın önüne makul bir insan çıktığında o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır.'CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV canlı yayınında da seçim verileri üzerinden hedef haline gelen ANKA Haber Ajansı'nın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Gazeteci Bahar Feyzan ise söz konusu iddialar üzerine KRT ve ANKA Haber Ajansı'nın Özkan'a ait olduğunu, kendisinin haberi olmadan kuş uçmadığını söyleyerek, 'Sadece milyonlarla değil, Türkiye'nin geleceğiyle oynuyorsunuz. Dik durun istifa edin.' demişti.14 Mayıs seçim gecesinde oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, 'Öndeyiz, kazanıyoruz' diyerek manipüle etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 'Yüzde 49'a 45 önde' olduğunu iddia eden ikilinin iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, 'Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım' şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, 'Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar' demişti.