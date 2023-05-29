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CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, muhalefete oy verenler tarafından ortaya atılan, "Milyonlarca Suriyeli oy kullandı" yalanına tepki gösterdi. "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor." diyen Mengü, "Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek" diye konuştu.

CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Ekleme: 29.05.2023 - 19:04 Güncelleme: 29.05.2023 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını seçti. Yüzde 52,2 oy alan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı olurken, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark yemesini hazmedemeyen muhalifler, 'Milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına sarıldı.

'Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz'

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, muhaliflerin 'Suriyeli' iddialarına tepki gösterdi. 'Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor.' diyen Mengü, 'Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek' ifadelerini kullandı.

CHP'liler oy kullanacak yabancı sayısının 235 bin olduğunu söylüyor

Yabancı seçmenin Türkiye seçimlerine etki oranının toplamda yüzde 0,4 olduğunu vurgulayan Mengü'nün açıklamaları şöyle:

'Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor. Yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek. 235 bin seçmen bunların sayısı, bunu CHP'liler söyledi. CHP'nin de böyle bir endişesi yoktu. Yabancılara vatandaşlık dağıtıldı bunun önünün alınması lazım. Öyle bir durum olsa bile muhalefet partisinin ortalığı ayağa kalkması lazım. Gerçekler bunlar arkadaşlar. Bundan sonra ne olur, muhalefette taşlar yerinden oynar.'

CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz

Dün de 'Adam kazandı' paylaşımı yapmıştı

Mengü seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında, 'Adam kazandı, Şimdi muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor.' paylaşımı yapmış ve muhalif seçmenlerin hedefi haline gelmişti.

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CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
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