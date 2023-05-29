Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'

Tetikçi Batı medyası Erdoğan'ın zaferinin ardından hazımsızlık yaşıyor. Tüm dünya Erdoğan'ın 'tartışmasız zaferini' konuşurken The Guardian, Politico ve BBC'den skandal ifadeler geldi.The Guardian'da yer alan bir analizde, 'Erdoğan 20 yıllık iktidarını uzatırken Batı korku ve umut arasında kaldı' ifadelerini kullandı.Batılı medyanın 14 Mayıs öncesi attığı skandal başlıklara da atıfta bulunan gazete ikinci turda sessiz kaldıklarını ifade etti. Ancak Batılı ülkelerin Erdoğan'ın iktidarının bu kez sona ereceğini düşündüğünü dile getirdi.Erdoğan'ın zaferinin NATO üyesi ülkeler tarafından endişe ile karşılandığını yazan gazete, Rusya Ukrayna savaşı sırasında arabulucu rol oynayan Türkiye'nin Rusya ile daha fazla yakınlaşmasından endişe duyulduğunu ifade etti.BBC ise Türkiye'nin komşuları ve NATO üyelerinin Erdoğan'ın zaferine nasıl baktığını yazdı. 'Dikkatli olacaklar' ifadelerini kullanan BBC, Erdoğan'ın kurdukları düzene uymayıp tam bağımsız Türkiye modelini sürdüreceğini ifade etti.Politico ise, 'Erdoğan bundan sonra ne yapacak?' dedi.Başkan Erdoğan'dan 'diktatör' diye bahsetmekten geri durmayan gazete, Erdoğan'ın uluslararası nüfuzunun da kritik öneme sahip olduğu ifade etti.Türkiye'nin 20 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğu itirafında bulunan gazete, Başkan Erdoğan'ın Batı'dan bağımsız bir çizgi izlemekten korkmadığını belirtti.'Batılı ülkeler için en büyük odak noktası Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından dünya meselelerine yaklaşımının nasıl olacağı' ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye'nin hayati konularda çok önemli bir aktör ve meydan okuyan bir müttefik olduğu belirtildi.Türkiye'nin 'kritik ancak zor' bir ülke olduğunu belirten Politico, Türkiye'nin terörle mücadele ederken de ekonomik konularda da Batı'nın ne dediğine bakmadığından yakındı.'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü' denilen haberde, Türkiye'nin NATO müttefiklerinin Erdoğan'ı merakla izleyeceğini belirtti.