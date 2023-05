Başkan Erdoğan'ın zaferine iş dünyasından 'Güven' ve 'İstikrar' mesajları! 'Kalkınma kar topu gibi hızlanacak'

Dün ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 84.87 katılımla bir demokrasi şöleni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oyla fark atarak ezici bir şekilde seçimin galibi oldu. Milletin yeni dönem için 'Güven ve istikrar'dan yana oy kullandığını altını çizen iş dünyası, 'Yeni dönem Türkiye Yüzyılı' olacak mesajı verdi.Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Şimdi TürkiyeYüzyılı'nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl; Büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl; istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Tebrikler Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan.Belırsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21'inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz. 2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.Dünya literatürüne geçen bir başarıdır. Türk demokrasi tarihimiz açısından çok katılımlı üst düzey iki büyük seçim geçirdik. Tüm dünyaya örnek teşkil edecek bu seçim atmosferleri ülkemiz de seçim kültürünün ve demokrasinin yerleştiğini göstermektedir. Dönem müreffeh Türkiye'yi konuşma dönemidir. Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye'sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz.Mİilletimizin iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz. Kazanan Demokrasi ve Türkiye olmuştur. Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum.Demokrasinin gereği olan bir seçimi daha olgunlukla geride bıraktık. Milletimizin iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ı tebrik ediyor, sonuçların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Ticari Diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz.Demokratik olgunlukla tercihini yapan milletimizin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz.Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomisine en büyük katkı sağlayan ihracatın itici gücü olan kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Seçimler, demokrasimizin en temel unsurlarından biri olan halkın iradesinin tecelli ettiği çok önemli bir süreçtir. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunu son dönemlerin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdi. Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandı. Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım ve seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun. Seçimi kazanarak tekrar cumhurbaşkanı olan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin 100. Yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum.Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da 2023'ün en önemli siyasi olayı olarak kabul edilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye seçimlere yüksek katılım oranı ile medeni bir seçim ortamında dünyaya da güçlü bir demokrasi örneği göstermiştir. Dünyanın ekonomik ağırlığının Batı'dan Doğu'ya kaydığı bir dönemde, jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz. Türkiyemizin refahı yolunda biz de TÜGİAD olarak var gücümüzle çalışacağız. 