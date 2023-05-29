%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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