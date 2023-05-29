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Bakan Nebati'den piyasalara ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından piyasalara önemli bir mesaj verdi. Bakan Nebati, "seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır." dedi.

Ekleme: 29.05.2023 - 13:31 Güncelleme: 29.05.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den piyasalara ilk mesaj
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, belirsizlik ortadan kalktı diyerek piyasalara ilk mesajı verdi.

Nebati, 'Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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