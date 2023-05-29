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Arnavut başkana karşı çıktılar: Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yine kargaşa çıkardı

Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde protesto düzenledi.

Ekleme: 29.05.2023 - 20:27 Güncelleme: 29.05.2023 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Arnavut başkana karşı çıktılar: Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yine kargaşa çıkardıSırplar, Kosova'nın kuzeyinde protesto düzenledi. Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalıştı.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını arttırdı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, Zveçan'da protestocuların, 'şiddet göstererek ve göz yaşartıcı gaz sıkarak' belediye binasının önündeki polis kordonunu geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, protestocuları durdurmak ve durumu kontrol altına almak için gaz kullanmak gibi yasal yollara başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Bu arada, Quint ülkeleri de (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) bir açıklama yayımlayarak, seçilmiş Arnavut belediye başkanlarının, kendi topluluklarının tüm üyelerini temsil etme ve onlara hizmet etme konusundaki sorumluluklarını göstermek için itidal gösterme çağrısı yaptı.

Açıklamada, 'Tüm tarafları, hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere güvenli ve emniyetli bir ortamı etkileyebilecek ve gerilimi alevlendirebilecek veya çatışmayı teşvik edebilecek diğer tehditlere veya eylemlere karşı şiddetle uyarıyoruz. Özellikle sivillerin, polis memurlarının, EULEX'in ve KFOR üyelerinin güvenliği ve refahı konusunda endişeliyiz. Yeni tek taraflı eylemler, Quint ülkeleri ve AB ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir.' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yerel basında, ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier'ın, kuzeydeki 4 belediye başkanını görüşmeye çağırdığı duyuruldu.

Arnavut başkana karşı çıktılar: Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yine kargaşa çıkardı

Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta arbede yaşanmıştı.

Yaşanan arbedede, 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya 'Hazır ol' emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, seçimler bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından 'bağımsız devlet' olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle 'Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri'nden biri şeklinde nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.
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