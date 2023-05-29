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Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış yine aynı manzaralara sahne oldu. Sele dönüşen sağanak yağış sonrası yollar su altında kalırken, vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Ekleme: 29.05.2023 - 21:56 Güncelleme: 29.05.2023 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ederken polisler su basan kavşağa giden yolları kapattı. İlçenin bazı yerlerinde ise dolu yağdı.

Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

'YOL BİRDEN SU DOLDU'

Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, yağış sırasında nişanlısıyla beraber arabayla seyir halinde olduklarını belirterek, 'Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik.

Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık.' dedi.

Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Çevredekilerin de yardımıyla arabadan çıktıklarını dile getiren Karakaya, 'Bir saattir burada bekliyoruz. Arabayı çekiciye yükledik. Arabanın her yeri su aldı, maalesef çalışmaz duruma geldi.' diye konuştu.

Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor.

Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok' dedi.

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