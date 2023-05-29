%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
AK Parti'de seçim analizi yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde elde edilen zafer sonrası seçimin analizini detaylı bir şekilde yapacak.
Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek.
Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek.
Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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