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YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir

YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir

YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Ekleme: 28.05.2023 - 22:41 Güncelleme: 28.05.2023 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.' dedi.

Yener, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758'inin açıldığını belirtti.

Yurt içindeki sandık açılma oranının yüzde 99,32 olduğunu aktaran Yener, şunları kaydetti:

'Yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51,91, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının yüzde 88,14 olduğu görülmüş, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yüzde 59,80, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda, 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüş, an itibarıyla sisteme girilmeyen 809 bin 20 oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.'

YSK Başkanı Yener, seçimlere sağduyu ile katılan seçmene, YSK'nin tam bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görev yapan üyelerine ve siyasi parti temsilcilerine, merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlilerine, sağlıklı bir seçimin gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen bakanlıklara, mülki idare amirlerine, güvenlik güçlerine, seçim takviminin başından beri sürecin koordinasyonunda yer alan paydaş kurumlara ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Ahmet Yener, seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diledi.
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