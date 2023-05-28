YSK Başkanı Ahmet Yener'den ikinci tur açıklaması

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları:Milletimize, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçim şuanda sıkıntısız şekilde devam ediyor.14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi, bu seçimde sadece Cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken belli olacağını düşünüyoruz.Saat 17.00'de kurul ile toplantı yapacağız. Kurul yasağın saat kaçta kaldırılacağını belirleyecek. Yasak daha erken kaldırılırsa televizyonlar daha erken yayına geçebilir. Karar çıktıktan sonra sizinle paylaşacağız.