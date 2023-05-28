Yıllardır görüşmedi̇ği̇ kardeşi̇yle seçim sandığında karşılaştı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Hacımusa Köyü'nde yaşayan Safiye Kurtoğlu oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi.KARDEŞİYLE OY VERME GÜNÜNDE KARŞILAŞTIOyunu kullanmasının ardından uzun süredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.