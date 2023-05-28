%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Yıllardır görüşmedi̇ği̇ kardeşi̇yle seçim sandığında karşılaştı
Zonguldak'ta yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula gidip oyunu kullandı. Safiye Teyze, uzun süredir görüşmedi̇ği̇ kardeşi̇ Şerife Uslucuk'la sandıkta karşılaştı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.
Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.
Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Hacımusa Köyü'nde yaşayan Safiye Kurtoğlu oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi.
KARDEŞİYLE OY VERME GÜNÜNDE KARŞILAŞTI
Oyunu kullanmasının ardından uzun süredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.
Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Hacımusa Köyü'nde yaşayan Safiye Kurtoğlu oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi.
KARDEŞİYLE OY VERME GÜNÜNDE KARŞILAŞTI
Oyunu kullanmasının ardından uzun süredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
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