  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu

Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu. Buna göre oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarf rastgele seçilerek iptal edilecek...

Ekleme: 28.05.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.05.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu
Türkiye, tarihi bir seçimin daha sonuna yaklaşıyor...

Milyonlar, 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek isme karar verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu rakibi Kemal Kılıçdaroğlu önünde tamamladı.

50 artı 1'i iki lider de sağlayamayınca, seçim ikinci tura kaldı.

Eski CHP'li başkan iki zarf attı
Bugün saat 08.00'de sandığa gidenler, oyunu verdi, sonuçları beklemeye başladı.

Yalova'da ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

Çınarcık ilçesindeki Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.

Rastgele bir oy iptal edilecek
Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu
Osman Gökçek sandıkları ziyaret etti
Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine 'karar veremedin mi' esprisi
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Oyunu kullanan Bahçeli'den 'Yeni yüzyıl' vurgusu
Deprem bölgesindeki seçmenden kendilerine hakaret edenlere fotoğraflı yanıt
YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalar...
Vatandaş sandık başında: Türkiye kader seçimini yapıyor
Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor