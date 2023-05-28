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Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması, muhalifleri sessizliğe gömdü. Aylarca Kemal Kılıçdaroğlu için destek toplayan Cem Yılmaz, Tarkan, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar gibi isimler ise yenilgiyi hazmetmeye çalışıyor.

Ekleme: 28.05.2023 - 23:14 Güncelleme: 28.05.2023 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden güzellemesi yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle yendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına yönelik sosyal medya üzerinden ciddi bir algı yapıldı.

Özellikle bazı ünlüler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için kendisinden daha çok çalıştı.

Muhalif ünlüler de sandığa gömüldü

 Bu süreçte Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Tarkan, Gökhan Özoğuz gibi birçok isim, Kemal Kılıçdaroğlu için çalıştı.

Sosyal medyadan çalışma yürüten ünlüler, sandığa sahip çıkmak için müşahit olacaklarını bile duyurdu.

Sık sık Erdoğan'ın kaybedeceğini söyleyen bu isimler, bugün itibariyle de sandığa gömülmüş oldu.


Şahan da fena patladı

 Şahan Gökbakar ileri gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran bir gençle dalga geçti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şahan Gökbakar, şimdi sessizliğin dibini görmüş durumda, tıpkı diğer muhalif sanatçılar gibi...

Tarkan 'Geçcek' dedi ama uzun süre geçmeyecek gibi...

 Tarkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesini en çok isteyenlerden biriydi. Öyle ki yaptığı Geçcek şarkısıyla da bunu gösterdi. Ancak Tarkan'ın hazımsızlığı uzun süre geçmeyecek gibi duruyor.

Gülşen ise Erdoğan'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söylemişti.
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