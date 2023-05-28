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Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zafer sonrası Üsküdar Kısıklı'da vatandaşlara seslendi. Seçimlerinin kazananın Türkiye olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz hep kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik." dedi.

Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
Ekleme: 28.05.2023 - 20:17 Güncelleme: 28.05.2023 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda tarihi bir zafer elde eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BİZ HEP 'HİZMET EDEN HEZİMETE UĞRAMAZ' DEMİŞTİK"

"Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. İradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranları ile sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz hep kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

"BAY BAY BAY KEMAL..."

İsterseniz buna bir tane daha bay ekleyebiliriz. Artık 3'leyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal...

Malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. Peki noldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.

"KAZANAN SADECE TÜRKİYE"

Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık.

Şimdi önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Hazır mıyız?

Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, berbaerliğine sahip çıkmasıdır. Seçim sonuçları kez daha göstermiştir ki, hiçkimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

Az önce İlham Aliyev aradı. Libya Başbakanı aradı... Hepsi ardı ardına arıyorlar...

Bu sefer bir değişiklik yapıp balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız. Tüm dünyaya sesleneceğiz.
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