%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
RTÜK'ten son dakika 'seçim yasağı' açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda medyadan azami dikkat beklediklerini bildirerek, 'Seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesi yasak kapsamındadır' ifadelerine yer verdi.
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