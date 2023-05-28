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Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

Ekleme: 28.05.2023 - 17:39 Güncelleme: 28.05.2023 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle tüm yurtta, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandıklar kuruldu.

Hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen seçmenlerin ise evlerine seyyar sandık gitti.

ADIYAMAN

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

18 yaşındaki Sümeyye Şahin, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti

90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Karakaş Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 94 yaşındaki Veli Akıncıoğlu'nun evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Akıncıoğlu'nun bulunduğu odaya yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Akıncıoğlu, oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Akıncıoğlu, oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 18 seçmenin, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

Tekirdağ'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 61 yaşındaki Ratibe Peker'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Peker'e oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Peker, oyunu kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.

Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmen 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanacak.

Edirne'de de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.
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