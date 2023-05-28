Osman Gökçek sandıkları ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sahadaki çalışmalarına seçim günü de hız kesmeden devam ediyor.Ankara'daki seçim sandıklarını ziyaret eden Gökçek, oy verme işlemlerini yerinde iceleyerek sandık görevlilerini kontrol etti.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Gökçek, saatler önce sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Vatandaşa sandığa gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Osman Gökçek, "Bunun bir vatan görevi olduğunu unutmayalım. Şehitlerimiz için gazilerimiz için sandıklara sahip çıkalım. Oyumuzu kullanmamız son derece önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.