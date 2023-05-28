Osman Gökçek sandıkları ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara'daki sandıkları ziyaret ederek oy verme işlemlerini yerinde inceledi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sahadaki çalışmalarına seçim günü de hız kesmeden devam ediyor.
Ankara'daki seçim sandıklarını ziyaret eden Gökçek, oy verme işlemlerini yerinde iceleyerek sandık görevlilerini kontrol etti.
'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Gökçek, saatler önce sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Vatandaşa sandığa gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Osman Gökçek, "Bunun bir vatan görevi olduğunu unutmayalım. Şehitlerimiz için gazilerimiz için sandıklara sahip çıkalım. Oyumuzu kullanmamız son derece önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.
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