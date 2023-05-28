Millet İttifakı'nın fanatikleri depremzedelere duydukları kini sandığa taşıdılar!

Seçimde yaşadıkları hezimetten, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri sorumlu tutan 8'li koalisyon paydaşları, nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Sosyal medyadan ağır hakaretlerle afetzedeleri hedef alan muhalif seçmenler depremzedelere kin kusuyor.KONTEYNER KENT PROJESİNİ İPTAL ETTİLERCHP'li Tekirdağ Belediyesi üzerinden depremzedeleri konakladıkları tesislerden çıkarmaya kalkan, CHP milletvekili adayı Bayram Fırat Dayanıklı'nın işlettiği Çorlu TED Koleji ile deprem sürecinde başlatılan konteyner kent projesini seçimden bir gün sonra iptal eden, Kahramanmaraş'ta yüzlerce ve öksüz çocuğun desteğini kesen, binlerce erzak kolisini iptal eden, evsiz kalanlara yapılan eşya yardımlarını geri isteyen, öğrencilerin bursunu kesen zihniyet kinini sürdürüyor.'ENKAZINI GÖRELİM MALATYA'Bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandık başına giden CHP'li bir seçmen, depremin en ağır yaşandığı şehirlerden Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'a ağır sözler içeren sözler yazdı.Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği görüntüyü paylaşan CHP'linin, oy pusulasının yanına şu notları bıraktığı görüldü: “Kahrolasın Hatay”, “Yıkılasın Maraş”, “Acı çekesin Acıyaman”, “Enkazını görelim Malatya” Afette evini, yuvasını, eşini, çocuğunu, annesini, babasını kaybeden depremzedelere kin kusan seçmen, Kılıçdaroğlu'n %90 oranında oy çıkan Hatay'ın Defne ilçesiyle ilgili olarak ise, “Defne'ye selam olsun” yazdı.