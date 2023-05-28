MHP'li isim, oy kullandıktan sonra vefat etti

Eski Balıkesir MHP İl Başkanı Ahmet Yaraş, oy kullandıktan sonra kendi inşaatına gitti ve alanı gezerken inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. 2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Yaraş, MHP'de siyasete devam ediyordu.

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş (67), sabah saatlerinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için ailesiyle birlikte oy kullandıktan sonra kendisine ait inşaat alanını ziyaret etti.Yaraş, ziyaret sırasında inşaattan düştü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yaraş hayatını kaybetti.2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Yaraş, MHP'de siyasete devam ediyordu.Eski Başkan Ahmet Yaraş'ın ölüm haberi Balıkesir'de büyük üzüntü yarattı. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve eski MHP İl Başkanları sosyal medyadan taziye mesajları yayımladı.