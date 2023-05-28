Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı: 'Hamdolsun'

28 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.Bugün milyonlarca seçmen sandığa giderek oylarını kullandı. Oy sayım işlemlerinde sona gelinirken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferinin ardından ünlü isimlerde Erdoğan'a destek mesajları yayınlamaya başladı.Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutladı.Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozlarını paylaşarak 'Hamdolsun' notunu ekledi.