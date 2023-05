Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimden sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener basın toplantısı düzenledi.Akşener, tarihi bir zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Akşener, "Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan’ın da çıkarması gereken büyük dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum." dedi.Hayallerimizi gördüklerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık. Bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza yürekte teşekkür ediyorum.Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanımızı oyu bizim için çok kıymetli. Milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk içerisinde demokratik hakkını kullandık. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorunumuz var.Bunların en başında ekonomi geliyor. Biz de muhalefet görevini yine aynı ciddiyetle yürüteceğiz kimse merak etmesin. Seçmen bizim için en halis ölçüttür.Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimize bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet iradesi başımızın tacıdır.Sayın Erdoğan'ın seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. umarım ki, iftiralar, hakaretler havada uçuşmaz. Kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğuna göre davranır.