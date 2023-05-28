Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocuğu ile balkondan düştü: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana geldi.İddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan H.D.'yi (8) kurtarmak isteyen anne N.D. (29), kucağındaki Z.D. (3) ile birlikte aşağı düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne N.D. ile çocukları H.D. ve Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.