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Beyaz Gazete
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Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocuğu ile balkondan düştü: 3 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.05.2023 - 01:35 Güncelleme: 28.05.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocuğu ile balkondan düştü: 3 ölüEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana geldi.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE 13. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan H.D.'yi (8) kurtarmak isteyen anne N.D. (29), kucağındaki Z.D. (3) ile birlikte aşağı düştü.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne N.D. ile çocukları H.D. ve Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocuğu ile balkondan düştü: 3 ölü
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