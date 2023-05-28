%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon yine büyük bir hezimet yaşadı. Seçimlerin kaybedenleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ile birlikte Yeşil Sol Parti ismiyle giren Terör örgütü uzantısı HDP de oldu.
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 1. tur ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanlığı ilk turunu bitirse de seçimler ikinci tura kaldı. Bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi netleşti.
CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'İ KAZANDI
Milletvekili seçimleri ise 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın net üstünlüğü ile sona erdi. Meclis'te çoğunluğu AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kazandı.
KAYBEDENLER KULÜBÜ!
Öte yandan 1. tur milletvekili ve iki turda biten cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en büyük kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7'li koalisyon oldu. Aylar süren toplantıların ardından bir türlü aday belirleyemeyen masa üyeleri halktan bekledikleri ilgiyi görmedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de destek verdiği masa 7'li koalisyona dönüşse de hezimetten kurtulamadı.
AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Seçimlere çok kısa bir süre kala 3 Mart tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine sert şekilde tepki göstererek masayı dağıtmıştı. Bu yaşanan krizin ardından Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylıklarını kabul ederek tüm itirazlarına rağmen masaya geri dönmüştü.
ANKET MANİPLASYONLARI VATANDAŞTA KARŞILIK BULMADI
Seçim öncesi yapılan anket ve araştırma manipülasyonu da Türk halkında karşılık görmedi.
CHP HEM SEÇİMİ HEM VEKİLLERİNİ KAYBETTİ
Meclis'te CHP, toplamları yüzde 1'i bile bulmayan DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne elindeki 40 vekili kaybetti. Bu durum CHP seçmeninin de büyük tepkisini çekti.
BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR!
İYİ Parti ise yüzde 10'u zor bulduğu seçimlerden 40 vekil kazanabildi. Adayları Kılıçdaroğlu seçilemeyen İYİ Parti ve Akşener de büyük yıkım yaşadı.
ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KESİN ZAFERİ!
Diğer taraftan Türkiye bir seçim sürecinde de yine oyunu milli iradeden yana kullanmış oldu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı kesin bir zaferle ayrıldı
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