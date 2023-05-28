Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı.

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 1. tur ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanlığı ilk turunu bitirse de seçimler ikinci tura kaldı. Bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi netleşti.Milletvekili seçimleri ise 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın net üstünlüğü ile sona erdi. Meclis'te çoğunluğu AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kazandı.Öte yandan 1. tur milletvekili ve iki turda biten cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en büyük kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7'li koalisyon oldu. Aylar süren toplantıların ardından bir türlü aday belirleyemeyen masa üyeleri halktan bekledikleri ilgiyi görmedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de destek verdiği masa 7'li koalisyona dönüşse de hezimetten kurtulamadı.Seçimlere çok kısa bir süre kala 3 Mart tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine sert şekilde tepki göstererek masayı dağıtmıştı. Bu yaşanan krizin ardından Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylıklarını kabul ederek tüm itirazlarına rağmen masaya geri dönmüştü.Seçim öncesi yapılan anket ve araştırma manipülasyonu da Türk halkında karşılık görmedi.Meclis'te CHP, toplamları yüzde 1'i bile bulmayan DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne elindeki 40 vekili kaybetti. Bu durum CHP seçmeninin de büyük tepkisini çekti.İYİ Parti ise yüzde 10'u zor bulduğu seçimlerden 40 vekil kazanabildi. Adayları Kılıçdaroğlu seçilemeyen İYİ Parti ve Akşener de büyük yıkım yaşadı.Diğer taraftan Türkiye bir seçim sürecinde de yine oyunu milli iradeden yana kullanmış oldu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı kesin bir zaferle ayrıldı