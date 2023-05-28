  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy
Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon yine büyük bir hezimet yaşadı. Seçimlerin kaybedenleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ile birlikte Yeşil Sol Parti ismiyle giren Terör örgütü uzantısı HDP de oldu.

Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Ekleme: 28.05.2023 - 19:57 Güncelleme: 28.05.2023 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 1. tur ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanlığı ilk turunu bitirse de seçimler ikinci tura kaldı. Bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi netleşti.

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'İ KAZANDI

Milletvekili seçimleri ise 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın net üstünlüğü ile sona erdi. Meclis'te çoğunluğu AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kazandı.

Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı

KAYBEDENLER KULÜBÜ!

Öte yandan 1. tur milletvekili ve iki turda biten cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en büyük kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7'li koalisyon oldu. Aylar süren toplantıların ardından bir türlü aday belirleyemeyen masa üyeleri halktan bekledikleri ilgiyi görmedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de destek verdiği masa 7'li koalisyona dönüşse de hezimetten kurtulamadı.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI

Seçimlere çok kısa bir süre kala 3 Mart tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine sert şekilde tepki göstererek masayı dağıtmıştı. Bu yaşanan krizin ardından Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylıklarını kabul ederek tüm itirazlarına rağmen masaya geri dönmüştü.

ANKET MANİPLASYONLARI VATANDAŞTA KARŞILIK BULMADI

Seçim öncesi yapılan anket ve araştırma manipülasyonu da Türk halkında karşılık görmedi.

CHP HEM SEÇİMİ HEM VEKİLLERİNİ KAYBETTİ

Meclis'te CHP, toplamları yüzde 1'i bile bulmayan DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne elindeki 40 vekili kaybetti. Bu durum CHP seçmeninin de büyük tepkisini çekti.

BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR!

İYİ Parti ise yüzde 10'u zor bulduğu seçimlerden 40 vekil kazanabildi. Adayları Kılıçdaroğlu seçilemeyen İYİ Parti ve Akşener de büyük yıkım yaşadı.

ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KESİN ZAFERİ!

Diğer taraftan Türkiye bir seçim sürecinde de yine oyunu milli iradeden yana kullanmış oldu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı kesin bir zaferle ayrıldı

Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Nevşin Mengü seçimin sonucunu açıkladı: Adam kazandı
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Fatih Altaylı'nın seçim hazımsızlığı: Suriyeliler karar verdi
Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçları ile ilgili flaş açıklama
CHP'de sistem çöktü, veri akışı durdu
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal
Millet İttifakı'nın fanatikleri depremzedelere duydukları kini sandığa taşıdılar!
CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı
CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor