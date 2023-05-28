İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı

Türkiye, bugün ikinci tur seçimi için sandık başında...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, oyunu kullanmak üzerine Gaziosmanpaşa'daki okula gitti.Oyunu kullanan Soylu, çıkışta da basın mensuplarına bilgiler verdi."Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Soylu, şunları söyledi:Afet bölgesinde oy kullanma işlemi için 1158 sandık alanında kuruldu, vatandaşlar kurulan konteynerlerde oylarını kullanmaya başladı. Bir öncekinde biraz uzun sürmüştü. Oysa bugün seri bir şekilde oylar kullanılıyor. Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Eğer bir sıkıntı yaşanırsa 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir. Hatırlatalım, kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa, nüfus daireleri açıktır. 60 gündür Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, yeni bir başlangıca adım atacaktır. Hayırlı olsun...