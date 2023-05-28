HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal

Sosyal medya bugün sandığa giden vatandaşların mesajlarıyla doldu. HÜDA-PAR seçmenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘evet’ mührü basarak bir de not bıraktı. Notlarda yer alan “Yasin Börü’nün dava arkadaşları, HÜDA-PAR seninle reis”, “Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal” ve “Dedelerimizin katilleri bizim dostumuz olamaz, dedelerimizin yolunda giden HÜDA-PAR ne derse o” gibi mesajlar ilgi çekti.

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. kez sandık başına gitti. Sandık başına giden seçmenler oy pusulalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.HÜDA-PAR seçmenleri de sandıktan fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Seçmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘evet' mührü basarak pusula üzerine notlar bıraktı. O notlarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderilen mesajlar dikkat çekti.HÜDA-PAR seçmeni, “Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu'na, “Demirtaş'ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal” diyerek cevap verdi.“Yasin Börü'nün dava arkadaşları, HÜDA-PAR seninle reis” ve “Dedelerimizin katilleri bizim dostumuz olamaz, dedelerimizin yolunda giden HÜDA-PAR ne derse o” gibi notlar da HÜDA-PAR seçmeninin dikkat çeken diğer notları oldu.