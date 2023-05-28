Deprem bölgesindeki seçmenden kendilerine hakaret edenlere fotoğraflı yanıt

Türkiye bugün ikinci kez sandığa gidiyor...14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikici tura kalan oy verme işlemleri, bugün yeniden başladı.Geçtiğimiz seçimde deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüksek çıkmasını hazmedemeyen bir kesim, depremzedelere ağır hakaretler saydırmıştı.Bugün sandığa giden depremzedeler ise, kendilerine hakaret edenlere seçim kağıdının fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Vatandaşın paylaştığı fotoğrafta ise şu mesajlara yer verildi;'Sana oy verdik diye bize haklarını helal etmemişler Reis. Varsın etmesinler... Ölümüne Reis #Hatay'