Deprem bölgesinde seçim manzaraları! Vatandaşlar sandık başına akın etti

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (44), oyunu oğlunun yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı.Serik ilçesinde 307 sandıkta toplam 101 bin 601 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandığa gitti. Her iki kolunu da elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde oy kullanmaya eşi, oğlu ve kızı ile geldi. Oğlunun yardımı ile oyunu kullanan Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı.Bülent Bodur, '1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri yaşamaya devam ediyorum' dedi. Sandığa damadı Mehmet Ali Gönül ile gelen tekerlekli sandalyedeki yüzde 96 görme engelli Mustafa Çetin (86) de oyunu kullandı. Çetin'in 6 yıldır görme engelli olduğu belirtildi.Kahramanmaraş'ta 100 yaşındaki Fatma Poyraz, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı.Ülke genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu bölgede seçmenler oylarını kullanarak, hayırlı olması temennisinde bulundu. Merkez Onikişubat ilçesinde ikamet eden 100 yaşındaki asırlık çınar Fatma Poyraz da ambulans ile oyunu kullanacağı Nuri Pakdil İlkokulu'na getirildi. Ailesinin yardımı ile sandık başına götürülen Fatma nine oyunu kullandı.Gaziantep' in islahiye ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki fatma tıraş, bir kolundaki alçıyla sandığa giderek cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı.Türkbahçe Mahallesi'nde yaşayan 1910 doğumlu 6 çocuk, 38 torunu olan Fatma Tıraş, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yapılan tüm seçimleri gördü. Osmanlı'nın son yıllarında dünyaya gelen Tıraş, deprem felaketinin ardından barındığı konteynerde, sağ kolundaki alçıyla kızı ve mahalle muhtarının yardımıyla oy kullanacağı Türkbahçe İlkokuluna getirildi. Bir süre önce düşme sonucu kolunda kırık oluşan Fatma Tıraş, 1134 nolu sandıkta kızının yardımıyla oyunu kullandıktan sonra jandarmaların yardımıyla konteynerine gitti. Fatma Tıraş, '113 yaşındayım. Oyumu kullandım, hayırlı olsun' dedi.Deprem bölgelerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir muhtar 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanan vatandaşlara, oyunu kullandıktan sonra ücretsiz tatlı ve yiyecek ikramında bulundu.Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Yusuf Süt, sabahın erken saatlerinde, Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin bahçesine getirdiği büyük kazandaki tulumba tatlısı ile beraber şeker, kolonya, bisküvi, çay, kahve, kek ve meyve sularını hazırladı. Oyunu kullanan vatandaşlara önce kolonya ve daha sonra da tatlı ve çeşitli ikramlarda bulundu.Seçimlerin şenlik havasında ve tatlı bir demokrasi olması adına böyle bir çalışma yaptığını belirten Muhtar Yusuf Süt, oy kullanmaya gelen tüm vatandaşlara tulumba tatlısını ve diğer ikramları dağıttıklarını ifade ederek bu seçimin en tatlı Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi.Seçimlerde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, yapılan ikramlar görenlerin takdirini topladı.Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetten etkilenen Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te depremzedeler Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullanıyor.Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu bazı bölgelerde de hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oy verme işlemi sürüyor.Gaziantep'te depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki geçici barınma merkezlerinde seçim hareketliliği yaşandı.Deprem bölgesinde seçim manzaraları! Vatandaşlar sandık başına akın ettiBelirlenen alanlardaki seçim konteynerlerine sabah saatlerinde gelen afetzedeler, oylarını kullandı. Bazı seçim alanlarında ise oy kullanma yoğunluğu yaşandı.Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı. Onikişubat ilçesindeki Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar zaman zaman sandık başında kuyruk oluşturdu. Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Barguzu Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu. Battalgazi ilçesinde depremzedelere barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde de vatandaşlar oylarını kullandı.Adıyaman'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı. Kentte 399 bin 753 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 1452 sandıkta oy kullanacak.Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. İl genelinde 4 bin 82 sandıkta 1 milyon 219 bin 859 seçmenin oy kullanması bekleniyor.Kilis'te de oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıkların başına gelen seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. İl genelinde 395 sandıkta 96 bin 925 seçmen oy kullanacak.