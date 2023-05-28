Cumhurbaşkanı Seçimi için depremzedeler oyunu kullanıyor

Türkiye bir kez daha sandık başında.



Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için hazırlıklar tamamlandı.



Ardından bugün saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Akşam saat 17.00'da ise sona erecek.



Pusulada ise bu kez iki adayın ismi yer alacak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu.



Konteyner kentlerde oy verme işlemi

Yurt genelinde yeniden başlayan oy verme heyecanı deprem bölgesinde de hakim.



İlk turda bölgeden çıkan sonuçlar, uzun süre konuşulmuş öyle ki muhalif seçmenler tarafından tepki dahi çekmişti.



Şimdi bir kez daha gözler bölgeye çevrildi.



Burada vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.



İşte deprem bölgesinde ilk tur sonuçları şu şekilde:



Elazığ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 67.17



Kemal Kılıçdaroğlu: 28.24



Diyarbakır



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 26.48



Kemal Kılıçdaroğlu: 71.95



Gaziantep



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 59.76



Kemal Kılıçdaroğlu: 34.65



Hatay



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 48.03



Kemal Kılıçdaroğlu: 48.08



Malatya



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 69.39



Kemal Kılıçdaroğlu: 27.10



Kahramanmaraş



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 71.88



Kemal Kılıçdaroğlu: 22.20



Şanlıurfa



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 62.00



Kemal Kılıçdaroğlu: 36.08



Osmaniye



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 62.31



Kemal Kılıçdaroğlu: 30.74



Adana



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 43.93



Kemal Kılıçdaroğlu: 50.88



Adıyaman



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 66.20



Kemal Kılıçdaroğlu: 31.24



Kilis



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 65.55



Kemal Kılıçdaroğlu: 27.02