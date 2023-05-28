%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığa sahip çıkın
İkinci tur seçimlerinde oy kullanma işleminin bitmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi. Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
Türkiye, kararını verdi...
İkinci tur seçimlerinde oy verme işlemi bitti, sandıklar açılmaya başlandı.
'Sandıklara sahip çıkın' mesajı
Cumhurbaşkanı seçiminin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi.
İlk turun ardından sık sık rehavet uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez 'Sandıklara sahip çıkın' dedi.
'Şimdi milletimizin iradesini koruma vakti'
Resmi hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!
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