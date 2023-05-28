Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tüm unsurlarını nakavt etti

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başuına gitti.Rekor bir katılımla gerçekleşen seçimin ardından vatandaşlar bir kez daha "Erdoğan" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle geçti.İlk tur seçimlerinden sonra 6'lı masa sahada çalışmalara milliyetçi maskelerle başlamıştı.Hatta Ümit Özdağ'ı da kendi saflarına kattılar. Ancak bu pek başarılı olamadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyeti kesinleşirken, sosyal medyada bir fotoğraf dönmeye başladı.Cumhurbaşkanı Revep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha ezici bir üstünlükle yendi.Erdoğan'ın kazanmasının ardından tüm Türkiye, sokaklara dökülerek zaferi kutlamaya başladı.Bu sırada da sosyal medyada bir fotoğraf dönmeye başladı.Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bowling oynadığı altta ise 6'lı masanın üyelerinin yer aldığı görüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde paylaşım rekor kırdı.