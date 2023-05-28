%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafer ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek.
Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.
Basın mensupları için yer hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.
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