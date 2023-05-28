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CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için tercihini bugün yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Akıllara ise CHP yandaşı gazetecilerin 14 ve 28 Mayıs öncesi algı operasyonu niteliğinde açıklamaları geldi. 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 'Kaybedenler Kulubü' listesine dahil olan isimler ve öne çıkan mesajları şu şekilde:

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Ekleme: 28.05.2023 - 20:32 Güncelleme: 28.05.2023 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu da rakibi 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdi. Seçim sonuçlarıyla birlikte CHP yandaşı koronun ana aktörleri de hüsrana uğradı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

FATİH PORTAKAL

Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 62 oranına dikkat çeken Fatih Portakal 14 Mayıs seçimlerinin ardından ise AK Parti seçmenine hakarete varan ifadeler kullanmıştı. Fatih Portakal, 'Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. Bu mantığı anlamak mümkün değil. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız.' demişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

AYŞENUR ARSLAN

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte provokatif açıklamalarda bulunurken, 28 Mayıs seçimleri için yaptığı 2. tur çağrısında da, 'Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor.' sözlerini kullanmıştı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

BARIŞ YARKADAŞ

CHP Genel Merkezi'ne en yakın gazetecilerden Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 ile kazanacağını iddia etmişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

ENVER AYSEVER

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, 'Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak.' ifadelerini kullanmıştı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

EMİN ÇAPA

Halk TV'de program yapan Emin Çapa, 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalmasını hazmedemeyerek, 'Böyle bir şey yok! Teslim olmak yok. Recep Tayyip Erdoğan kaybetti mi? Evet kaybetti! Ve bunu nerde duyduğunuz, burada duydunuz! Bu yaptığınız.. Gerçeği duymak istemiyorsanız yalancılara gidiniz. Biz size gerçeği söylüyoruz.' demişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

CAN ATAKLI

Türkiye'nin milli savunma sanayisine karşı yaptığı akılalmaz açıklamaları hafızalarda yer alan Can Ataklı da, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 20 oranında Başkan Erdoğan'ın önünde olduğuna ilişkin algı operasyonu niteliğindeki anketleri seçim sürecine gidilen süreçte servis etmişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

ŞİRİN PAYZIN

HALK TV'de program yapan Şirin Payzın da seçimlere gidilirken birçok algı operasyonuna imza atmış ve AK Parti'ye olan hazımsızlığını göstermişti.

Şirin Payzın 28 Mayıs günü muhalefet liderlerine 'Sık sık açıklama yapın' çağrısında bulunmuş ve, 'İnanmayın! Sandıkları koruyun.. Her şeyi deneyecekler.. Direnci kaybetmek yok ..Morali bozmak yok .. Kılıçdaroğlu gayet güzel gidiyor!' gibi ifadeler kullandı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

MERDAN YANARDAĞ

CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Merdan Yanardağ da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 60 ve 70 ile kazanacağını iddia etmişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

RUŞEN ÇAKIR

Medyascope kurucusu Ruşen Çakır, Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ve aldığı konuklar ile adeta muhalefet lehine birçok algı operasyonu yapmış ve seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını kesin gördüğünü birçok kez ifade etmişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

MURAT YETKİN

Youtube üzerinden yayın yapan bir diğer isimlerden CHP'ye yakın gazetecilerden Murat Yetkin de seçim süreci boyunca yaptığı yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha avantajlı olacağının mesajını sıkça vermişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

FATİH ALTAYLI

14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte özellikle bir dönem 7'li koalisyonun operasyonel yayın organı haline gelen Habertürk'te yaptığı yayınlar ile muhalefetten yana olan tavrını açık açık gösteren Fatih Altaylı da 14 Mayıs gecesi provokasyon niteliğinde paylaşımlar paylaşmış ve ' Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek.' sözlerine yer vermişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

SEVİLAY YILMAN

Sevilay Yılman seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olan tavrını Habertürk'te net biçimde belli ederken, Muharrem İnce'ye yönelik ağır ithamlarıyla da tepki toplamıştı.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

CAN DÜNDAR

Almanya'da firari olarak bulunan gazeteci Can Dündar da seçim süreci boyunca 7'li koalisyona desteğini açık açık ifade etmişti. Can Dündar, ilk hedefin Başkan Erdoğan'ı göndermek olduğunu söylemişti.

CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!

İSMAİL SAYMAZ

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, 28 Mayıs seçimleri sonrası verilerle ilgili 'CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor' diyerek adeta isyan etti. Saymaz, 'Her seçimde aynı tantana' sözlerini kullandı.
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