CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...

Cumhuriyet Halk Partisinin yayın organı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal sandık başında propagandaya soyundu.İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanan Faith Portakal zarfı sandığa atarken terör örgütü PKK'nın sık sık kullandığı 'zafer işaretini' yaptı.Fotoğraf çektiren Fatih Portakal'a HDPKK/Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. de eşlik etti.O anları sosyal medyadan paylaşan Portakal, 'Bu kez ikinci kullandım. 1 dk'da işi bitirdim. Oyumun rengi belli: illa ki değişim . Sıra akşamda seçim yayınında. Kravatın rengini de simdiden açıklıyorum, bu kez mor değil, yeşil:))' ifadelerini kullandı.Sandık başında yapılan hareketin ardından iki isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde 'zafer işareti' ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirttiDilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.Eski Fox TV yeni Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal HDPKK'lı isimle yaptığı işareti savundu.PKK'nın sembol olarak kullandığı harekete temize çekmeye çalışan Portakal, 'Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer. . V işareti hakkında bilgi: 2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory'nin 'V' si. 60'lardan sonra yaygin şekilde kullanılmaya başlanmış. Simgelediği kavram barış.' iddiasında bulundu.Şanlıurfa'da geçen bir video izlediğini ve bir vatandaşın köyünde elektik ve su olmadığını ancak seçimde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylediğini öne süren Portakal, 'Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.Daha sonra meseleyi yerli ve milli araç Togg'a getiren Portakal vatandaşın bu adımdan duyduğu gururu küçümseyerek hakaretlerini sürdürdü.Portakal şu skandal ifadeleri kullandı;'Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona. Ben binebilirim ona giderim bugün Togg alabilirim. Almak istemem ama ne servisi var ne başka bir şey. Ama o Togg'un önüne yatıyor. Bu insanı nasıl ikna edebiliyor. Ya da muhalefet nasıl ikna edemiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor.'