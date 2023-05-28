  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy
Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu. Verilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabullenen Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Ekleme: 28.05.2023 - 19:32 Güncelleme: 28.05.2023 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Şu ana kadar sandıkların yüzde 82,6'sı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan 53,4; Kılıçdaroğlu 46,6 oranında oy aldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın

Verilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabullenen Öztrak, 'Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı. Ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın

Öztrak konuya ilişkin şöyle konuştu:

'Nefes nefese bir yarış var. İpi göğüslememiş için sandık başındaki görevlilere hatırlatmak istiyorum. Tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceğiz. Islak imzalı tutanakları güvenle genel merkezimize ulaştıracağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizden ayrılmayacağız. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Nevşin Mengü seçimin sonucunu açıkladı: Adam kazandı
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Fatih Altaylı'nın seçim hazımsızlığı: Suriyeliler karar verdi
Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçları ile ilgili flaş açıklama
CHP'de sistem çöktü, veri akışı durdu
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal
Millet İttifakı'nın fanatikleri depremzedelere duydukları kini sandığa taşıdılar!
CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı
CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını Külliye'de yapacak
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor