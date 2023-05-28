CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu. Verilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabullenen Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Şu ana kadar sandıkların yüzde 82,6'sı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan 53,4; Kılıçdaroğlu 46,6 oranında oy aldı.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oy sayım işlemleri devam ettiği sırada kameralar karşısına geçerek ilginç açıklamalarda bulundu.Verilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabullenen Öztrak, 'Nefes nefese bir yarış var. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı. Ellerindeki verileri açıklamaktan kaçınan Öztrak, sandık başındaki görevlilere 'sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.Öztrak konuya ilişkin şöyle konuştu:'Nefes nefese bir yarış var. İpi göğüslememiş için sandık başındaki görevlilere hatırlatmak istiyorum. Tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceğiz. Islak imzalı tutanakları güvenle genel merkezimize ulaştıracağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizden ayrılmayacağız. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın. Şu an 2 kişiden birinin oyunu almış bulunuyoruz.'