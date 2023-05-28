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Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tadilattaki gece kulübü yandı

Beyoğlu’nda, tadilattaki 2 katlı gece kulübünde yangın çıktı. Yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Ekleme: 28.05.2023 - 00:04 Güncelleme: 28.05.2023 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tadilattaki gece kulübü yandıOlay, İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce tadilat çalışmalarına başlanan 2 katlı gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap olan binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Taksim Meydanı’ndan dahi görünen yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk çekti. Yangına Yeşilçam ve Sakızağacı Sokak’tan müdahale eden ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da duman tahliyesi yaptı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda söndürülürken, binada hasar oluştu.

Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tadilattaki gece kulübü yandı

Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tadilattaki gece kulübü yandı
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