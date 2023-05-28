%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı sandıkta Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1176 numaralı sandıkta, 305 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a 188, Kemal Kılıçdaroğlu'na 116 oyun çıktığı sandıkta, oylardan 1'i ise geçersiz sayıldı.
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