  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy

Aslı Baykal, ‘yola devam’ kararı veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 12’nci yenilgisine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır” dedi.

Ekleme: 28.05.2023 - 23:16 Güncelleme: 28.05.2023 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Girdiği 12 seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk sevdasına düştü.

Herkes istifasını beklerken "Yola devam" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi.

O isimlerden biri de, CHP'nin unutulmaz lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu.

"Kılıçdaroğlu ve yöneticileri, CHP ile helalleşmeli"
Baykal, henüz sandıklar kapanmadan Kılıçdaroğlu'nun derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi, en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal Bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal Bey’in yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal Bey hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile CHP helalleşmeli. Türkiye’nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa CHP’nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal Bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi CHP lideri olursa; Türkiye’nin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve CHP’nin eriyip gitmesi önlenemez.

"Diktatör Kılıçdaroğlu"
Ancak çok geçmeden kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet liderliğini bırakmayacağını açıkladı.

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır.” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Destici'den seçim sonrası manidar paylaşım: İyi yolculuklar
YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Ali Babacan'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
İYİ Partili İbrahim Özkan 'Benden bu kadar' diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu
Macron'dan türkçe tebrik mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz
CHP karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı...
Mansur Yavaş’tan ilk yorum: Ankara için çalışacağız
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimi zaferi dünyada yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tüm unsurlarını nakavt etti
Devlet Bahçeli konuşuyor...
CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. seçim hezimeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti
Türk halkı Başkan Erdoğan’ dedi! Türkiye’ye tebrik mesajları yağıyor!
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor