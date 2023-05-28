%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Ankara'da oy kullanılan okulda görevli polise yumruk atıldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin devam ettiği sırada bir okulda görevli olan polis memuruna saldırıldı.
Heyecanla beklenen tarihi günde sandıklar kapandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi için milyonlarca vatandaş, sabahın ilk saatlerinde sandıklara akın etti.
Gencinden yaşlısına vatandaşların oy kullanma işleminde birçok ilde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Başkent Ankara'da kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada dolaşıma girdi.
Görüntülerde, oy kullanılan bir okulda görevli olan polise saldırıldığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Seçimi için milyonlarca vatandaş, sabahın ilk saatlerinde sandıklara akın etti.
Gencinden yaşlısına vatandaşların oy kullanma işleminde birçok ilde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Başkent Ankara'da kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada dolaşıma girdi.
Görüntülerde, oy kullanılan bir okulda görevli olan polise saldırıldığı görüldü.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI