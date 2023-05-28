28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları artık belli olmaya başladı. Sandıkların neredeyse tamamı sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor. YSK başkanı Ahmet Yener de, Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü söyledi. Seçim sonuçlarının kesinleşmeye başlaması ile Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın seçimin tamamlanması ile bu gece balkon konuşması yapması bekleniyor. Erdoğan'ın balkon konuşmasından önce Kısıklı'da otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenmesi bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları ve il il oy oranları...Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanım işlemi 17.00'da sona erdi. Türkiye genelinde 2.5 saatte oyların neredeyse tamamı sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın verilerinde de, ANKA'nın verilerinde de, YSK'nın verilerinde de yarışı önde götürüyor. Seçimi Erdoğan'ın kazanmasının neredeyse kesinleşmesi ile birlikte kutlama hazırlıkları da başladı.İŞTE CANLI SEÇİM SONUÇLARIRECEP TAYYİP ERDOĞAN:52,21KEMAL KILIÇDAROĞLU: 47,79AÇILAN SANDIK ORANI: 97,12Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener bir açıklama yaptı. Yener, açıklamasında oyların 26 milyonundan fazlasının kendilerine ulaştığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 54,47 oy oranı ile önde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 45,43 olarak duyuruldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanmasının kesinleşmesi sonrası balkon konuşması yapacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm Türkiye'ye seslenecek. Erdoğan'ın dünyaya da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, 'Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek' sloganı çerçevesinde bir konuşma yapması bekleniyor. Külliye'de balkon konuşması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan, Külliye'den önce ise Kısıklı'da hazırlanan otobüste İstanbullulara seslenecek.Başkan Recep Tayyip, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 49.5 oy oranına ulaştı. Erdoğan, 500 bin civarında bir oy daha alsaydı seçim ilk turda tamamlanacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'dan 2.5 milyon daha az oy aldı ve seçimi ikinci sırada tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45'te kaldı. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan ise ilk turda kilit bir rol üstlenrek yüzde 5,2 oy oranına ulaşmıştı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha kritik bir öneme sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, 600 sandalyenin 323'ünü aldı.İlk tur seçim sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde adeta tulum çıkardı. Erdoğan'a depremin vurduğu 11 ilden de büyük destek geldi. Kılıçdaroğlu ise, HDP'nin aday çıkarmayarak kendisini desteklemesi ile Güneydoğu ve Doğu'da oylarını artırdı. İkinci tur seçim sonuçları sonrası illerde ne gibi değişiklikler olacağı da merak konusu...'Evet' ya da 'Tercih' mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.