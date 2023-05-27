  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yurt dışında kullanılan oyların hepsi Türkiye'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan son oylar da Türkiye'ye getirildi.

Ekleme: 27.05.2023 - 20:19 Güncelleme: 27.05.2023 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışında kullanılan oyların hepsi Türkiye'ye ulaştıTürkiye yarın tarihi bir seçime gidecek.

Yurt içi oylama öncesinde günler öncesinde başlayan ve sona eren oy kullanma işleminin ardından pusula çuvalları Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı.

Oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen çuvallar yurda getirildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa ve Montreal şehrindeki vatandaşların kullandığı oy zarflarının bulunduğu çuvallar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınan oy çuvallarının bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu. Mühürlü çuvallar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığına götürüldü. Oy torbalarının hakim ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nezaretinde işlemleri tamamlandı. Torbaların teslim alındığına dair tutanaklar imzalanıp ilgililere verildi.

Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderildi

İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan oyların bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca PTT'ye ait, kapısı mühürlenen minibüs ile güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderildi.

Kanada'dan getirilen oy torbaları ile birlikte yurt dışından kullanılan tüm oylar Türkiye'ye getirilmiş oldu.

Gümrüklerde oy verme işlemi sürüyor

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise yarın saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.


Yurt dışında kullanılan oyların hepsi Türkiye'ye ulaştı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı
O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor