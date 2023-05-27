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Beyaz Gazete
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Sürücünün attığı makas kazaya sebep oldu! 3 yaralı var

Diyarbakır'da, sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarparak refüjdeki 3 metrelik demiri koparıp, karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 27.05.2023 - 22:31 Güncelleme: 27.05.2023 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Sürücünün attığı makas kazaya sebep oldu! 3 yaralı var
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu 1'inci kilometrede bulunan köprü çıkışında meydana geldi. 06 MTY 71 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu aynı şeritteki 27 AJ 405 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 06 MTY 71 plakalı otomobil, refüjdeki 3 metrelik demiri koparıp, karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücünün attığı makas kazaya sebep oldu! 3 yaralı var
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