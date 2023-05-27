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Beyaz Gazete
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Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir

Sinan Oğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremez. Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
Ekleme: 27.05.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.05.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararını almamızda seçim öncesi Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve bize yapılanların çok etkisi var. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler ve bununla dedikleri şu 'Çekilin'. Utanmasalar 'Sayın Erdoğan sen de çekil' diyecekler. Bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım.

Seçim öncesi kalp yapıyordunuz şimdi linç yapıyorsunuz. Fikrime katılmayabilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız. Şartlarınızı bir önünüze koyun düşünün ve deyin ki 'Millet neden bizi tercih etmiyor' diye bir düşünün.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARINI KAHREDECEĞİZ'

İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüleri de hareket edecektir.

Yarın inşallah hepimiz sandığa gideceğiz ve gereğini yapacağız. O gereğini biz yaptığımız zaman yüksek bir farkla seçimi aldığımız zaman Türkiye'nin dostlarını sevindireceğiz, düşmanlarını da kahredeceğiz.

Yüzyılın seçimini yapıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda 100. yılda oturacak kişinin gölgesi HDP olmasın diye yola çıktı. HDP'nin Türk siyasetinde belirleyici olma unsurunu kaldırmak hedefimizdi ve bunu başardık.

Buradan tüm Türk milliyetçilerine sesleniyorum, her türlü terör örgütlerinin ve uzantılarının karşısında olun.

'BUNLARIN MASKERİNİ DÜŞÜRME VAKTİ GELDİ'

Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremez. Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir. Bu seçimde bize destek vermeyen arkadaşlarımızın da sandığa gideceklerine inanıyorum. Bu seçimleri yüksek bir farkla almanın öneminin altını çiziyorum. Biz tarafımızı belli ettiğimiz için sizin tarafınız da bizim tarafımızda olacaktır.

Biz HDP'nin olduğu yerin karşısındayız, hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFLERİ

Sayın Kılıçdaroğlu görüşmelerimizde bize bir takım önerilerinde bulundu. Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, olmayınca kolay dağıtıyorlar tabi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde ise biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve o da dedik ki 'Bunlar bizimde ilkelerimiz'. Kılıçdaroğlu ilkelerimizi kabul etmesine rağmen HDP ile iş birliği yapması eğreti durdu. Bizim bu kararı vermemizdeki en büyük etken budur. Biz terör örgütlerine karşı etkili mücadeleden yanayız. 'Anayasanın ilk dört maddesi tabi ki bizim kırmızı çizgimiz' dedi sayın Erdoğan. Sizin yok ama Ali Babacan'ın madde 66 ile bir derdi var. Anayasadan ilk fırsatta Türklüğü çıkaranlarla nasıl yan yana duracaktık.

'HDP'NİN DESTEK VERDİĞİ İTTİFAKI MI SEÇECEKTİK?'

Sığınmacılar konusunu da Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda geri dönüşlerin bir takvimi olduğunu gördük. Biz de demiyoruz ki 'Bir gecede dolduralım gönderelim'. Sınırlarımızda güvenliğin artırılması da bizim talebimizdi, tabi ki Cumhurbaşkanı ona da karşı çıkmadı. Biz mevsimlik milliyetçilerle değil. Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik. Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğunda Türk milliyetçileri birleşecektir.
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