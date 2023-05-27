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Beyaz Gazete
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Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu için, "'Sandığa gitmeyin' çağrısını yapan ilk siyasetçi oldu. Bu korkunç bir yenilgi psikolojisinin dışavurumudur" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
Ekleme: 27.05.2023 - 12:04 Güncelleme: 27.05.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Seçmen rehavete kapılmadan sandığa gitmelidir. İki sebepten dolayı büyük bir oy kazanımı olur diye düşünüyoruz. Birincisi muhalefetin meşruiyet tartışması olmayacak bir farkla kazanılması gerekir.

Ekonomik sorunların önüne geçebilmek için gaza basmayı, daha fazla üretmeyi daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Hangi revizyonların yapılması gerekiyorsa kuşkusuz bunlar yapılacak. Türkiye, para politikaları, faiz politikaları konusunda günün şartları neyi gerektiriyorsa o adımı atar. Türkiye dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olacak diyoruz. Bütün bunları yaparken de serbest pazar ekonomisinin şartlarından vazgeçmemek gerekir. KKM bir tedbirdi, hep devam edecek diye bir şey yok.

Enflasyon karşımızda büyük bir sorun olarak duruyor. Enflasyonla mücadele bir numaralı önceliğimiz olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN BTK İDDİALARI

Ben kişiler hakkında konuşmayı sevmem biliyorsunuz ama mağlup olan bir adamın kendiyle hesaplaşmasını gördüm. Ben şimdiye kadar 'Seçime katılmayın' diye çağrı yapan bir siyasi görüyorum. 'Sandığa gitmeyin' çağrısını yapan ilk siyasetçi oldu. Bu korkunç bir yenilgi psikolojisinin dışavurumudur. Hazin bir tablodur, Kılıçdaroğlu'nun böylesine nobran olmasına ben üzülüyorum.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Özdağ, ikinci turunda Cumhurbaşkanımıza destek konusunda ziyarette bulunduğumuzda sığınmacılar konusunu konuştuk. Ne yazık ki Özdağ sığınmacılarla ilgili bir planı olmadığını söyledi ki bu yalandı.

Suriyeli sığınmacılar buraya daha lüks bir hayatları olsun diye gelmediler, bu insanlar savaştan kaçarak geldiler. Hangi şartlarda Türkiye'ye geldiklerini biliyorum. İnsanlar hayatta kalmak için buraya geldiler. Sığınmacılar üzerinden konuşurken faşist gibi konuşamayız. Rakamlar üzerindeki söylenen yalanlar var. 5 milyona yakın sığınmacı var. Kılıçdaroğlu kalkıyor diyor ki '10 milyon'

Suriyelilerin onurlu dönüşü sağlanmalıdır. Alt yapı sağlandıktan sonra milyonlarca Suriyeli ülkelerine dönecektir. Onları en kısa sürede güvenli bir şekilde geri döndüreceğiz.
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