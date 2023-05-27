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Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?

Bölücülerle yol yürüyen 8'li koalisyonun kural tanımaz demokrasi haydutluğu hız kesmeden sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'da başlayan seçim yasaklarını çiğneyip propaganda SMS'i atarak "6 ay içinde İngeöl'ü il yapacağım" vaadinde bulundu. Öte yandan CHP lideri 14 Mayıs'taki seçimden saatler öncesi seçim yasaklarını delmiş, propaganda videosu paylaşmıştı. Peki yasa ne diyor? 1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler hakkında bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği söyleniyor.

Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Ekleme: 27.05.2023 - 22:22 Güncelleme: 27.05.2023 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Türkiye saatler sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy farkı yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura giderayak icra ettiği yıkım siyasetini kural tanımazlık ve hukuku çiğnemekle taçlandırdı.

SEÇİM YASAKLARINI DELDİ: PROPAGANDA YAPIP 'İNEGÖL'Ü İL YAPACAĞIM' VAADİNDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'da seçim yasakları başlamasına rağmen, CHP'li isimler üzerinden SMS ile seçim propagandası yaptı.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın ismiyle Bursalılara mesaj yoluyla çağrı yapan Kılıçdaroğlu, 'Değerli inegöllüler, 13. Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl için de karar vereceksin. 6 ay içinde İngeöl'ü il yapacağım' vaadinde bulundu.

'BASACAK TUŞU KALMADI, ŞİMDİ DE BOL KESEDEN İL DAĞITIYOR'

Seçim yasaklarını çiğneyen Kılıçdaroğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki gecikmedi.

Varank, 'Kılıçdaroğlu'nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor. Ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok. Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis'in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kılıçdaorğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı' dedi.

Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?

Bu Kılıçdaroğlu'nun ilk vukuatı değil...

14 Mayıs'taki seçimden saatler öncesi seçim yasaklarını delerek demokrasi haydutluğu yapan Kılıçdaroğlu, propaganda videosu paylaşmıştı.

SMS SKANDALI: KİŞİSEL VERİLERİ İHLAL ETTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun SMS ile yaptığı 'İnegöl'ü il yapacağım' propagandası akıllara geride bıraktığımız günlerde imza attığı skandalı getirdi. Bay Bay Kemal, bankalar yoluyla elde ettiği numaralara kredi kartları borçlarını çözeceğine dair SMS göndermiş, TCK'nın 136. maddesinde bulunan 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' suçunu aleni bir şekilde işlemişti.

Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
PEKİ YASA NE DİYOR? 1-6 AY ARASI HAPİS...

Yasaya göre seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de aynen şu ifadeler yer alıyor;

Oy verme gününden önceki günün saat 18'inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar, veya bu maksatle yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
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