Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu yandaş Fox TV'de Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaretler yağdırdı. Başkan Erdoğan'a oy vermeyi günah ilan eden Kılıçdaroğlu, “Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı erdemli olmalı herkes” diyerek Başkan Erdoğan’a oy verenleri ahlaksız ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49,52 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.HDP ve Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yaşadığı hezimetten sonra 'masaları tokatlayıp' milliyetçilik pozları kesmeye başladı.Tüm bu yaşananların ardından ikinci tur seçimlerine adım adım yaklaştığımız son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş Fox TV'de skandal açıklamalarda bulundu.İlk turda Başkan Erdoğan'a oy verenleri hedef alan Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan'a oy vererek günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'a oy verenlerin günaha girdiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu bununla yetinmeyerek ağır hakarette bulundu.8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı erdemli olmalı herkes' diyerek Başkan Erdoğan'a oy verenleri ahlaksız ilan etti.