HDP ihanet ittifakını itiraf etti: Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir

İlk turda Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan HDP destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için her yolu deniyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 7 maddelik protokol karşılığı destek sözü alan Kılıçdaroğlu hem HDP'ye hem de Özdağ'a birbiriyle ters düşen vaatler vermiş oldu. Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ümit Özdağ'ın ne söylediği ile ilgilenmediklerini söyledi.İkinci turda Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP'li Buldan, Özdağ'ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:'Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözler'Kılıçdaroğlu'nun her iki tarafa da birbiriyle ters düşen vaatlerde bulunmasından rahatsızlık duymayan Buldan, 'Ümit Özdağ son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın biçimde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz' dedi.HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetmişti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirmişti.Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayanlar arasında HDP'nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim beyannamesini DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz kamuoyuna duyurmuştu.Skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer almıştı:Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınmasıTüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılmasıAbdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecrite son verilmesi6'lı koalisyona 7'nci ortak olarak katılan HDP seçim bildirgesini geçtiğimiz aylarda düzenlediği törenle açıkladı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinilmesi o vaatler arasında öne çıktı.HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, 'İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz.' ifadelerini kullandı. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret ederek, Meclis'te destek pazarlığı yapmıştı. Bu pazarlık sonrası HDP de 6'lı koalisyona katılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Gizli kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?' diyerek 6'lı koalisyona zor sorular yöneltmişti. HDP'nin skandal seçim bildirgesi pazarlığa dair ipuçları verdi.Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, 'Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.HDP Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, 'İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz.' ifadelerini kullandı.HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.Zorunlu din dersini kaldıracağız.Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile TBMM'de görüşme gerçekleştirmişti. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile 1 saati aşkın görüşen Kılıçdaroğlu, HDP'den destek istedi. HDP, şartlarını sundu. 6'lı koalisyon HDP'nin şartlarını kabul edince, HDP aday çıkarmama kararı aldı ve 7'nci ortak olarak koalisyona katıldı. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrası, 'Kayyum uygulamasına son vereceğiz' diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için müzakere önerisini de kabul etmişti. HDP'nin seçim bildirgesinde, 'Kayyum uygulamasına son vereceğiz.' ifadesi açıkça yer aldı.Türkiye terör örgütlerini bulundukları yerde yok etme stratejisine geçmişti. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarını sürdürmek için Meclis'ten tezkere onayı istendi. CHP ve HDP tezkereye 'Hayır' oyu kullandı. CHP'nin bu tavrı o günlerde Kandil'deki teröristlerden övgü almıştı. Gelinen noktada HDP, 'Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.' vaadini bildirgeye ekledi. Tezkereye, 'Hayır' diyerek daha önce de bu duruma destek veren Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin bu önerisini de kabul etmiş olması muhtemel.HDP, Diyanet'in kapatılması ve yerine İnanç Bakanlığı'nın açılmasını önerirken, zorunlu din dersini de kaldıracaklarını açıkladı. CHP'nin de Diyanet'ten rahatsız olduğu biliniyor. Bu öneriye ne cevap verildiği bilinmezken, zorunlu din dersinin kaldırılması noktasında CHP'nin tutumu da HDP ile aynı. Daha önce CHP'nin seçim bildirgesinde de bu ifadeler yer almıştı. CHP, din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Saadet Partisi'nin bu maddeye nasıl baktığı ise muamma...Kemal Kılıçdaroğlu, her platformda KHK ile görevden alınan terör zanlılarını göreve iade edeceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ayrıca, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılacağını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demişti. HDP'nin, 'Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.' maddesini hayata geçirmesi durumunda tutuklu bulunan terör suçluları salıverilecek.