Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs çağrısı: Milletimizin ve devletimizin selameti için Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Milletimizin ve devletimizin selameti için, şerre geçit vermemek için, tüm teşkilatlarımızı ve aziz milletimizi yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz.