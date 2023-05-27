Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs çağrısı: Milletimizin ve devletimizin selameti için Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli bir mesaj paylaştı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin ve devletimizin selameti için, şerre geçit vermemek için, tüm teşkilatlarımızı ve aziz milletimizi yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz.
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